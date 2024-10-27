В UFC наградили кыргызского бойца за кровавую рубку

Стали известны имена всех обладателей бонусов за выступления на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Информация об этом была озвучена на пресс-конференции по итогам ивента, передают Vesti.kz.

Так, бонусы по 50 тысяч долларов получили следующие бойцы: Матеуш Ребецки и Мыктыбек Оролбай (за лучший бой вечера), Илия Топурия, Хамзат Чимаев и Шарабутдин Магомедов (все - за лучшее выступление вечера).

Отметим, что Ребецки и Оролбай закатили трехраундовую битву, которую фанаты прозвали кровавой рубкой. В итоге победу раздельным решением одержал поляк.

Чемпион полулегкого веса Топурия брутально нокаутировал экс-чемпиона Макса Холлоуэя. Он стал первым, кто таким образом победил Макса.

Топовый средневес Чимаев смял бывшего чемпиона дивизиона Роберта Уиттакера в первой же пятиминутке, а российский средневес Магомедов красивейшим нокаутом нанес поражение Армену Петросяну.