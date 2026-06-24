UFC сделал заявление о казахе, который отправил в нокдаун Нурмагомедова

Пресс-служба американского промоушена UFC официально анонсировала поединок казахстанского бойца легачайшего веса Бекзата Алмахана (12-3) на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан), который пройдет 27 июня, передают Vesti.kz.

Соперником представителя Казахстана в легчайшем весе станет бразилец Жан Мацумото (17-2). Для обоих бойцов предстоящий поединок станет возможностью вернуться на победный путь после неудач в последних выступлениях.

UFC оценил предстоящий бой

В анонсе турнира организация отдельно отметила противостояние Алмахана и Мацумото как одну из интересных встреч стартовой части карда.

"Талантливые представители легчайшего веса встретятся в начале вечера в Баку: Бекзат Алмахан разделит октагон с Жаном Мацумото. 28-летний Алмахан имеет послужной список 1-2 в UFC, но его победа молниеносным нокаутом на 64-й секунде боя против Брэда Катоны была одержана между поражениями решениями судей титульному претенденту Умару Нурмагомедову и проспекту Александру Топурии. Мацумото оказался в схожем положении после трёх последних поединков: он одержал победу над Майлзом Джонсом, но затем проиграл Робу Фонту и Фариду Башарату. Все три боя завершились раздельным решением судей", — говорится в материале UFC.

Четвёртый бой Алмахана в UFC

Для казахстанца предстоящий поединок станет четвёртым выступлением под эгидой UFC и первым после поражения от Александра Топурии (7-1). В ноябре 2025 года Алмахан уступил испанскому бойцу грузинского происхождения единогласным решением судей.

В свою очередь, Мацумото подходит к бою после поражения раздельным решением судей британцу афганского происхождения Фариду Башарату (15-0), которое он потерпел в феврале нынешнего года.

Как Алмахан отправил в нокдаун Нурмагомедова

Дебют Бекзата в UFC состоялся в марте 2024 года. Тогда казахстанец принял бой на коротком уведомлении против одного из главных проспектов дивизиона — Умара Нурмагомедова (19-1), двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (29-0).

Несмотря на статус явного аутсайдера, Алмахан уже в первом раунде сумел отправить россиянина в нокдаун. Однако по итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу Нурмагомедову.

Яркая реабилитация в Канаде

Свою первую победу в UFC казахстанец одержал в мае этого года на турнире в Монреале (Канада). Тогда Алмахан эффектно нокаутировал канадца Брэда Катону (14-5) всего за 64 секунды после начала боя.

Примечательно, что Катона является двукратным победителем шоу The Ultimate Fighter (TUF), а до встречи с казахстанским бойцом ни разу в профессиональной карьере не проигрывал нокаутом.

Теперь Алмахан постарается закрепить успех и улучшить свой рекорд в UFC в поединке против опасного бразильца на турнире в Баку.

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