В UFC отказали Рахмонову в бое за титул и "дали" нового соперника

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Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Джек Делла Маддалена (17-2), выступающий в UFC в полусреднем весе, рассказал о мечте подраться непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz.

"Я давно хотел этого боя. На мой взгляд сейчас за пояс будут драться Леон Эдвардс и Белал Мухаммад. Это дает мне прекрасную возможность подраться с Шавкатом. Это тот бой, о котором мечтаю уже очень давно. Мне нравится его стиль. Он лучший боец в дивизионе и предполагаю, что это будет тяжелый поединок.

Во вторник я перенес операцию. Мне кажется, что я смогу быть в форме через 12 недель. У меня есть информация, что Шавкат травмирован, но к августу он должен быть готов, так что мы в одной лодке. Как вариант, еще можно подраться с Камару Усманом, если Шавкат не сможет", - приводит слова Маддалены портал Sport Bible.

Напомним, Маддалена бросил вызов Рахмонову после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом (22-7) на турнире UFC 299, который прошел 10 марта в Майами (США, штат Флорида). Казахстанец ответил ему.

Благодаря этому успеху австралиец взлетел на пятое место UFC полусреднего веса, где Рахмонов замыкает тройку лучших.

Шавкат Рахмонов "получил" бой за титул UFC: есть дата и соперник

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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