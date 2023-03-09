В UFC одобрили бой Шавката Рахмонова против второго номера рейтинга

Экс-чемпион UFC в двух категориях, а ныне комментатор турниров промоушена Даниэль Кормье поделился мнением о перспективах казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0), а также высказался о потенциальном поединке с американцем Колби Ковингтоном (17-3), сообщают Vesti.kz.

Напомним, 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Рахмонов досрочно победил другого американца Джеффа Нила. После победы казахстанец в октагоне бросил вызов Ковингтону. Президент UFC Дана Уайт уже высказался по этому поводу.

"Я поддерживаю, я двумя руками "за" (бой Рахмонов - Ковингтон). Я считаю, что этот парень (Шавкат) безумно хорош. Мы сидели за комментаторским столом и только расхваливали его. Ведь он не только одержал впечатляющую победу. Перед ним стоял Джефф Нил, который не уложился в вес, и выходил он, чтобы нокаутировать Шавката. Он потряс его. Но Шавкат показал все, что нужно было увидеть в молодом претенденте с чемпионскими амбициями. И все же ему нужно сделать еще один шаг. Ему нужно подраться с элитой дивизиона, и Колби Ковингтон - это тот, кто ему нужен", - заявил Кормье.

Отметим, что Рахмонов после победы над Нилом поднялся на шестое место в рейтинге полусредневесов UFC, тогда как Ковингтон занимает вторую строчку.

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