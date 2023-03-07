Глава UFC сделал заявление о бое Рахмонова с Ковингтоном

Глава UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке Шавката Рахмонова с американцем Колби Ковингтоном.

В минувшие выходные казахстанский боец, выступающий в полусредней категории, выиграл удушением у Джеффа Нила на турнире UFC 285. После этого Рахмонов бросил вызов Ковингтону.

"Шавкат бросил вызов Колби? Я не знал об этом. Поглядим, как все сложится. Но это крутой бой. Я не обещаю, что мы прямо сейчас возьмемся его организовывать. Просто говорю, что сама идея звучит классно. Посмотрим. Знаете, Колби готов драться. Он готов выйти в октагон против кого угодно. Мы несколько раз с ним связывались и предлагали различные варианты. Он всегда отвечал да, но затем что-то случалось и приходилось все отменять", - цитирует Уайта MMA Junkie.

Напомним, для Рахмонова победа над Нилом стала 17-й в 17 боях. Причем все свои поединки он завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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