Казахстанцы атаковали бойца UFC после вызова от Шавката Рахмонова

Казахстанские болельщики Шавката Рахмонова устроили настоящую интернет-атаку на американца Колби Ковингтона, сообщают Vesti.kz.

Дело в том, что именно этого бойца Номад вызвал на следующий поединок.

В минувшие выходные Рахмонов в основном карде на турнире UFC 285 выиграл удушением у Джеффа Нила из США. Для него эта победа стала 17-й в 17 боях. Причем все свои поединки казахстанец завершил досрочно, в том числе пять в UFC.

Сразу после боя Рахмонов дал интервью Джо Рогану.

"Колби Ковингтон, готовься, я иду к тебе! Или же победитель боя Леон Эдвардс - Камару Усман - один из вас будет драться со мной!" - сказал Номад в клетке.

После этого фанаты Рахмонова атаковали страницу Ковингтона в Instagram. Под последним постом американского бойца они оставили уже более десяти тысяч комментариев.

Colby Covington’s Instagram comments since Shavkat Rakhmonov called him out on Saturday night.😳



There are over 10,000 comments.😭#UFC285 #UFC #MMA pic.twitter.com/OxCcEe7xAZ