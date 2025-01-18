Царукян сделал заявление после срыва боя с Махачевым

Российско-армянский боец Арман Царукян (22-3) объяснил свое решение отказаться поединка против россиянина Ислама Махачева (26-1), сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Царукян потянул спину за несколько часов до взвешивания.

"UFC и фанаты UFC. С прискорбием сообщаю, что новость о том, что мне пришлось сняться с боя на UFC 311 из травмы спины, является правдой. Это было самое сложное решение, которое мне приходилось принимать в своей карьере. Хочу поблагодарить UFC за понимание и с нетерпением жду своего первого поединка за титул UFC в будущем. Спасибо всем за поддержку", - написал Царукян на своей странице в Instagram.



Таким образом, на замену Царукяну против Махачева выйдет бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Их бой будет главным событием турнира UFC 311, который состоится в ночь на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния, США).

Напомним, что Махачев и Царукян встречались в апреле 2019 года, тогда Ислам побелил судейским решением по итогам трех раундов.

В соглавном бою UFC 311 грузино-американский боец Мераб Двалишвили (18-4) будет защищать свой пояс в легчайшем весе против россиянина Умара Нурмагомедова (18-0).