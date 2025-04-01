Топовый боец UFC забрал бой Шавката Рахмонова и пожалел

Австралийский файтер полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена (17-2), заменивший в чемпионском бою казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), столкнулся с неожиданными проблемами в преддверии поединка, передают Vesti.kz.

Первоначально 28-летний австралиец должен был сразиться с британцем Леоном Эдвардсом (22-5) на турнире UFC в Лондоне (Великобритания). Однако он решил выйти на титульный бой после того, как главный претендент в лице Рахмонова отказался от "титульника" из-за проблем со здоровьем.

Хоть Маддалена никогда ранее не боролся за титул чемпиона в лучшем промоушене мира, именно его действия за пределами октагона привлекли наибольшее внимание сообщества ММА в преддверии UFC 315.





Финансовые проблемы бойца

В социальных сетях появилась запись из бара в Западной Австралии, в которой говорилось, что Джек Делла и его команда начали собирать деньги на бой.

Это вызвало бурную реакцию поклонников смешанных единоборств по всему миру. Многие были в недоумении, почему бойцу ​​UFC, борющемуся за титул, должны собрать деньги, чтобы его команда смогла отправиться на бой.

Некоторые фанаты с осуждением выступили в адрес главы лиги Дана Уайта. Другие встали на сторону президента UFC, заявив, что Маддалена не заслуживает особого отношения по сравнению с другими бойцами.

Что произошло?

Маддалена запланировал ивент в одном из баров на родине, чтобы провести сбор средств для своей команды. Мероприятие должно было состояться 14 апреля, менее чем за месяц до вылета австралийца в Канаду на титульный бой.

Болельщики могли купить билеты на обед, сфотографироваться, получить подписанные плакаты, а также пообщаться с тренерами и звездами UFC. Было заявлено, что вся прибыль от продажи билетов пойдет на то, чтобы вся команда отправилась в Монреаль и поддержала Джека в его стремлении завоевать пояс.

"Хотите верьте, хотите нет, но UFC не оплачивает ничего, кроме шести ночей проживания и перелета на двоих", — сообщили в администрации бара, в котором должен был пройти сбор.

Тем не менее на фоне бурной реакции сбор средств был отложен, а деньги за все билеты, купленные на благотворительное мероприятие Маддалены, теперь возвращены, сообщает talkSPORT.

Когда чемпионский бой в полусреднем весе?

Напомним, что Джек Делла выйдет в октагон против чемпиона полусреднего веса американца палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-3) 11 мая. Бой возглавит турнир UFC 315 в Монреале (Канада).

Ранее Махачев получил бой с Рахмоновым в полусреднем весе UFC. А бывший боец UFC назвал казахстанца угрозой для Махачева.

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