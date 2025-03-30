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Бывший боец UFC назвал казахстанца угрозой для Махачева

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Бывший боец UFC назвал казахстанца угрозой для Махачева ©instagram.com/islam_makhachev

Бывший боец UFC Джош Томсон назвал казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова самым сложным соперником для чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева, передают Vesti.kz.

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Бывший боец UFC Джош Томсон назвал казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова самым сложным соперником для чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева, передают Vesti.kz.

По словам Томсона, рост и размах рук Рахмонова могут создать серьезные трудности для Махачева, который привык иметь преимущество в габаритах.

"Все дело в том, что Шавкат высокий, с длинными руками. А Ислам обычно выше своих соперников в октагоне. Та же проблема была у Джона Джонса: если ему приходилось драться с парнями такого же роста и размаха рук, у него сразу начинались проблемы. Поэтому я думаю, что Шавкат создаст проблемы Исламу", - цитирует Томсона Sport24.

Ранее рассматривался экспертами возможный бой Ислама Махачева с Шавкатом Рахмоновым в случае перехода россиянина в полусредний вес.

В декабре 2024 года Рахмонов должен был драться за титул против Белала Мухаммада, но поединок сорвался из-за проблем со здоровьем у американца палестинского происхождения. Вместо него Шавкат победил ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей.

Перенесенный на май 2025-го бой с Мухаммадом вновь не состоялся - на этот раз из-за травмы самого Шавката. Теперь за титул сразится австралиец Джек Делла Маддалена, а победитель в будущем встретится с Рахмоновым.

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Махачев Ислам Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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