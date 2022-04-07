Автор: Димаш Тулегенов

В воскресенье, 10 апреля, в Джексонвилле (Флорида, США) пройдет 273-й номерной турнир UFC с двумя титульными боями. Корреспондент Vesti.kz подготовил традиционный анонс ивента, в котором выделил самые долгожданные поединки вечера.

Турнир UFC 273 включит в себя 13 противостояний - по четыре в ранних и основных прелимах, еще пять - в главном карде. Сам ивент начнется в 04:00 по времени Нур-Султана, а главная часть вечера - в 08:00.

В прямом эфире весь турнир покажет телеканал "Матч! Боец", а "Матч ТВ" будет транслировать главный кард ивента. Также целиком событие можно будет посмотреть по подписке UFC Fight Pass.

Ранние прелимы закроет поединок в тяжелом весе, в котором один из главных ветеранов UFC, 44-летний россиянин Алексей Олейник (59-16-1), встретится с 29-летним американцем Джаредом Вандераа (12-7).

На счету Олейника уже 15 (8-7) поединков в этом промоушене. Бой с Вандераа станет 77-м по счету в профессиональной карьере. Сейчас он идет на серии из трех поражений.

Вандераа свои последние два боя тоже проиграл. Всего в UFC он провел четыре схватки, но победителем вышел лишь раз.

Этот бой начнется ориентировочно в 05:30 по времени Нур-Султана.

Первый бой главного карда пройдет в легкой весовой категории. В нем встретятся 39-летний американец Винс Пичел (14-2) и 37-летний непобежденный норвежец Марк Мадсен (11-0), являющийся призером Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе.

Пичел идет на серии из трех побед, причем все - единогласным решением. В последний раз Винс проигрывал в июне 2018-го Грегору Гиллеспи.

Что касается Мадсена, то он провел в промоушене три поединка, выиграв в каждом из них. В последнем бою он раздельным решением одержал верх над Клэем Гуидой.

Это противостояние начнется в 08:00.

В третьем по значимости бою вечера встретятся топовые полусредневесы - второй номер рейтинга бразилец Гилберт Бернс (20-4) и 11-й номер из Швеции Хамзат Чимаев (10-0).

Большую часть своей карьеры Бернс провел в UFC. У него неплохой рекорд, а также ранее имелась неплохая победная серия. Но затем Гилберт предпринял неудачную попытку стать чемпионом, досрочно проиграв Камару Усману (20-1).

Чимаев в своей карьере ни разу не проигрывал. На его счету десять побед, четыре из которых пришлись на период выступлений в UFC. Для него это самый громкий поединок в профессиональном ММА.

Этот бой начнется примерно в 09:00.

Бернс против Чимаева. Почему этот бой нельзя пропустить и что их связывает с Рахмоновым

В соглавном событии вечера пройдет титульный реванш в легчайшем весе между американцем Алджамейном Стерлингом (20-3) и россиянином Петром Яном (16-2).

У них особая история, ведь в прошлом году как раз Стерлинг отобрал у Яна пояс. Американцу удалось победить, но только за счет дисквалификации Петра. Теперь Ян, владеющий поясом временного чемпиона, постарается вернуть себе настоящий титул.

Этот поединок начнется ориентировочно в 09:30.

Беспощадная месть и угловой из Казахстана. Что нужно знать о реванше Ян - Стерлинг на UFC 273

Хедлайнерами номерного турнира станут полулегковесы. 33-летний чемпион из Австралии Александр Волкановски (23-1) проведет третью защиту пояса против 35-летнего Чон Чхан Сона (17-6) по прозвищу "Корейский зомби".

Волкановски идет на невероятной серии из 20 побед подряд и заслуженно считается фаворитом противостояния. Что касается Чона, то он будет драться за пояс во второй раз в карьере и впервые за девять лет.

В августе 2013-го "Корейский зомби" уже претендовал на чемпионство, но был остановлен бразильцем Жозе Алдо в четвертом раунде.

Этот бой начнется примерно в 10:10 по столичному времени.

Полностью кард турнира выглядит следующим образом:

Чимаев оскорбил Рахмонова. Подробности

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!