Сумасшедший финиш определил результат боя Топурия - Холлоуэй на UFC 308

В Абу-Даби (ОАЭ) завершилось грандиозное шоу - номерной турнир UFC 308. В главном событии вечера оспаривался чемпионский титул в полулегком весе - испанско-грузинский чемпион Илия Топурия (16-0) защищал пояс в поединке с бывшим обладателем трофея американцем Максом Холлоуэем (26-8), передают Vesti.kz.

Бой между 27-летним Топурией и 32-летним Холлоуэем был рассчитан на пять раундов. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом в третьем раунде.

Для Илии это 16-я победа 16 боях за всю профессиональную карьеру. Он впервые защитил свой титул. Что касается Макса, то он впервые в карьере проиграл нокаутом. К слову, это был его 34-й поединок по ММА.

Ранее на этом же турнире кровавую зарубу устроил боец из Кыргызстана, а поединок с участием экс-соперника Шавката Рахмонова завершился неожиданной концовкой. Что касается Хамзата Чимаева (14-0), то он снес экс-чемпиона и прорубил себе дорогу к титулу.