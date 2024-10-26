Неожиданным исходом завершился бой экс-соперника Рахмонова на UFC 308

На турнире UFC 308 состоялся бой в полусреднем весе между американцем Джеффом Нилом и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, сообщают Vesti.kz.

Трехраундовый поединок завершился в первой пятиминутке после того, как дос Аньос получил травму колена и не смог продолжать бой. Нил, победил техническим нокаутом.

Отметим, что Нил в марте 2023 года на турнире UFC 285 встречался с Шавкатом Рахмоновым и проиграл удушающим приемом в третьем раунде.

Напомним, главным событием шоу станет бой чемпиона в полулегкой весовой категории UFC Илии Топурии против бывшего чемпиона в этом дивизионе Макса Холлоуэя. Главный кард стартует в 23:00.

Соглавным событием турнира станет бой между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым.