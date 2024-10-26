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UFC
Вчера 22:48
 

Неожиданным исходом завершился бой экс-соперника Рахмонова на UFC 308

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Неожиданным исходом завершился бой экс-соперника Рахмонова на UFC 308 ©Zuffa LLC

На турнире UFC 308 состоялся бой в полусреднем весе между американцем Джеффом Нилом и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, сообщают Vesti.kz.

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На турнире UFC 308 состоялся бой в полусреднем весе между американцем Джеффом Нилом и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, сообщают Vesti.kz.

Трехраундовый поединок завершился в первой пятиминутке после того, как дос Аньос получил травму колена и не смог продолжать бой. Нил, победил техническим нокаутом.

Отметим, что Нил в марте 2023 года на турнире UFC 285 встречался с Шавкатом Рахмоновым и проиграл удушающим приемом в третьем раунде.

Напомним, главным событием шоу станет бой чемпиона в полулегкой весовой категории UFC Илии Топурии против бывшего чемпиона в этом дивизионе Макса Холлоуэя. Главный кард стартует в 23:00.

Соглавным событием турнира станет бой между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером и  Хамзатом Чимаевым.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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