Стало известно, почему Жумагулова не уволили из UFC после четвертого поражения

Интересные подробности раскрыл относительно казахстанского бойца UFC Жалгаса Жумагулова российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он отметил, почему казахстанцу удалось сохранить свой контракт с американским промоушеном.

"К слову, про Жалгаса Жумагулова. У него одна победа и четыре поражения в UFC. Он согласился выйти на замену россиянину Тагиру Уланбекову против американца Тайсона Нэма и сохранил свой контракт с UFC. Дальше уже сняли с боя Нэма. Но Жако оценили как готового драться бойца", - пишет источник в своем телеграм-канале.

Отметим, что статусный поединок в наилегчайшем весе между Уланбековым и Нэмом должен был пройти в Лас-Вегасе 26 июня, но Тагир снялся с боя из-за травмы.

Жумагулов в последнем бою уступил раздельным решением судей (28-29, 29-28, 27-30) американцу Джеффу Молине.