UFC предупредил казахстанца перед боем с обидчиком Жумагулова

Ближайший бой казахстанца Сергея Морозова станет решающим для его карьеры в UFC. Об этом сообщает российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин.

"Бой Сергея Морозова против бразильца Раулиана Пайвы будет решающим для карьеры Морозова в UFC. Это его четвертый бой в организации (два поражения и одна победа). В UFC сказали Морозову, что по итогам боя против Пайвы либо предложат новый контракт, либо ему придется покинуть организацию в связи с истечением контракта", - пишет источник.

Поединок состоится 26 июня в Лас-Вегасе (Невада, США).

Напомним, Пайва в июле 2020-го бился с другим казахстанским файтером Жалгасом Жумагуловым, которого победил решением.