Стал заложником хайпа. Почему самая громкая победа в карьере обернулась против Чимаева

Автор: Димаш Тулегенов

Топового полусредневеса UFC из Швеции Хамзата Чимаева (11-0) ждет резкий взлет в рейтинге после победы над вторым претендентом дивизиона Гилбертом Бернсом (20-5). Однако обстоятельства складываются таким образом, что вряд ли сам "Борз" будет очень доволен этим апгрейдом. Корреспондент Vesti.kz разобрал ситуацию Чимаева, в которой есть много противоречий.

На 273-м номерном турнире Чимаев победил Бернса единогласным решением по итогам трех раундов - 29:28. По мнению большинства, файтер чеченского происхождения оставил за собой первую и третью пятиминутки, уступив лишь во второй. До этого боя "Борз" занимал 11-ю строчку в рейтинге полусредневесов.

Обновленный рейтинг американский промоушен опубликует во вторник, и пока неясно, где расположится Хамзат. Но понятно, что взлет будет более чем заметный. В топ-3 небитый файтер точно попадет.

В известнейшей лиге мира очень редко бывает такое, когда на бой с 11-м номером рейтинга соглашается один из главных претендентов на пояс. Но ситуация Чимаева была уникальной. Он очень опасен, небитый, и практически не пропускал ударов в предыдущих схватках. Многие бойцы ростера отказывались от поединка с ним, и цена за "голову Хамзата" росла.

Выросла до такой степени, что даже второй номер рейтинга Бернс посчитал, что статус первого человека, кто победит Хамзата, невероятно престижен. Но в то же время принимать бой с Чимаевым было рискованно. Ведь одно дело - видеть бойца со стороны, а другое - оказаться с ним лицом к лицу.

Однако Гилберт проявил себя здорово и доставил Чимаеву немало проблем, с которыми он ранее никогда не сталкивался. Впервые Хамзат прошел через все три раунда, а еще пропустил свыше ста акцентированных ударов.

После того как народ увидел окровавленное лицо Чимаева, многое для них перестало быть прежним. Люди изначально ошибочно поверили в миф, что Хамзат - сверхчеловек, что он неуязвим и будет бить всех в первом раунде. И стоило шведскому чеченцу пройти через "настоящую войну", как многие фанаты от него отвернулись. Теперь он стал похож на других бойцов. Такой же человек, безусловно, сильный, но не являющийся непобедимым или неуязвимым.

Отсутствие объективного взгляда большинства сильно испортило впечатление о победе Хамзата. Подумайте сами. Любой 11-й номер дивизиона был бы счастлив победить единогласным решением второго номера, пусть и со счетом 29:28. Все бы хвалили такого красавца и называли его бесспорным претендентом на титул.

Но по той причине, что от Чимаева все стали ждать чего-то нечеловеческого, эта победа утратила свою энергетику. Вместо того чтобы поздравить "Борза", многие говорят о его ошибках, о несдержанном обещании нокаутировать Бернса в первом раунде, о разрушенном "поезде хайпа".

Часть фанатов считает, что теперь Хамзату рано говорить о поединках с чемпионом Камару Усманом (20-1) или с первым претендентом Колби Ковингтоном (17-3). Некоторые вовсе поставили крест на чемпионских амбициях Чимаева. Кто-то припоминает, что Хабиб Нурмагомедов (29-0) в свое время никогда не уходил из клетки в крови.

Этими высказываниями люди оскорбляют в том числе и Бернса. Бразилец лишь год назад бился за пояс с Усманом и на тот момент являлся самым опасным претендентом для нигерийского чемпиона. А теперь большинство ожидало, что Хамзат должен проехаться по нему, не пропустив ни удара.

С другой стороны, Гилберт получил много хвалебных отзывов от коллег и зрителей. О нем говорили с таким восхищением, будто это он победил, а не Хамзат. И это вновь влияние нездорового взгляда на ситуацию. Людям кажется, что Бернс сделал невероятное, что-то нечеловеческое, выстояв 15 минут против Чимаева и даже забрав у того раунд.

Даже в самой организации решили удвоить гонорар Бернса. И его итоговый чек получился таким, каким был бы в случае победы.

Теперь, вполне вероятно, мифы о Чимаеве будут потихоньку развеваться. Многим нужно будет принять, что Чимаев - обычный человек, обычный боец. Один из самых жестких и мощных, но тоже состоит из крови и костей.

И даже несмотря на такую победу, он заслужил отпраздновать ее так, как хотел бы в идеале. С полной поддержкой фанатов, с восхищением зрителей и гордости за себя. Победа останется победой навсегда, и после обновления рейтингов будет понятнее, чего ожидать дальше.

Ранее президент UFC Дана Уайт предполагал, что в случае победы над Бернсом Чимаев может встретиться с Ковингтоном. Сам же Хамзат заявлял, что для него противостояние с Гилбертом является претендентским. Он ждал, что следующим соперником будет именно чемпион Усман.

Напомним, что в этом же весе выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (15-0), который на данный момент занимает 15-ю строчку в рейтинге.

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Фото: UFC©️

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