"Собери я*ца в кулак и прими бой!". Шавкат Рахмонов сделал дерзкий вызов

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в своем Instagram предложил подраться Ли Цзинляну и Нилу Магни, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Салам уалейкум, сейчас у меня на прицеле есть пара бойцов, один уже отказывается драться со мной, а второй утверждает, что готов подраться с любым. Ли Цзинлян, собери яйца в кулак и прими бой! Нил Магни, ты говорил, что готов подраться с любым, давай сделаем это, если у Ли все-таки не хватит мужества", - написал Рахмонов.

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Шавкат провел в UFC три поединка, в которых одержал досрочные победы. Казахстанец входит в топ-рейтинга дивизиона в промоушене.

Последний бой Рахмонов провел на UFC Вегас 47, где встречался с Карлстоном Харрисом из Гайаны. Шавкат одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Для Шавката это был первый бой в главном карде турнира UFC.