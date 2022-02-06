Рахмонов нокаутировал соперника в третьем бою в UFC

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (15-0) одержал третью победу в промоушене. Это случилось на турнире UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. Появилось видео первого нокаута Рахмонова в UFC

В главном карде ивента 27-летний "Номад" встретился с жестким соперником из Гайаны 34-летним Карлстоном Харрисом (17-5). Поединок завершился техническим нокаутом в исполнении казахстанца в концовке первого раунда.

Для Рахмонова это 15-я победа в 15 поединках в профи, а также третья виктория в трех поединках UFC. Он улучшил свой без того идеальный рекорд и сделал очередной шаг к статусу претендента лиги в весе до 77 килограммов.

В первом раунде Рахмонов нашел свою дистанцию в стойке, оформил один тейкдаун после плотной борьбы у сетки, а затем у него прошел эффектный удар ногой с разворота. Это попадание отправило Харриса в нокдаун, а далее Шавкат добил потрясенного соперника.

Кроме того, Шавкату в 15-й раз удалось финишировать оппонента. Еще никто из его соперников не смог дойти даже до решения судей в схватках с казахстанцем.

Что касается Харриса, то опытный экс-чемпион Brave CF потерпел первое поражение в UFC. Пять поединков до этого Карлстон выиграл досрочно. Это его второе досрочное поражение в карьере.

Отметим, что это был первый бой Рахмонова в главном карде турнира UFC.

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