"Он зверь и очень недооценен". Зарубежные фанаты UFC высоко оценили Рахмонова и сделали ему замечание

Англоязычные фанаты UFC находятся в предвкушении боя непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (14-0) в ближайшее воскресенье. Корреспондент Vesti.kz - о том, что болельщики подмечают перед выступлением "Номада" на турнире UFC Vegas 47.

Бой между Рахмоновым и представителем Гайаны Карлстоном Харрисом (17-4) будет третьим по значимости на этом турнире. Он начнется ориентировочно в 07:30 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире это выступление можно будет увидеть на телеканалах Setanta Sports 2, "Матч ТВ" и "Матч! Боец". Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Болельщики видят в Шавкате угрозу для всего полусреднего дивизиона. Ему желают поскорее добраться до рейтингов, а затем - до титула. Но при этом сделали замечание по поводу уровня английского языка, который, разумеется, очень важен для проспектов UFC.

Комментарии, которые мы процитируем, были оставлены под видео на YouTube-каналах UFC и MMA Junkie.

"Этот парень один из скрытых будущих талантов".

"О, да! Это прекрасный мальчик казахского народа. Боже, помоги ему получить то, что он заслуживает!🙏".

"Я фанат и Шавката, и Харриса. Пусть победит сильнейший".

"Этот парень опытен, сосредоточен и спокоен в октагоне. Определенно это будущий претендент на пояс".

"Шавкат отличный боец по всем качествам! Скоро он станет чемпионом!".

"Рахмонов против Чимаева - это будет фейерверк. Два зверя".

"Этот парень зверь и он очень недооценен".

"Он будущая звезда UFC, и ему следует начать работать над своим английским".

"Почему на него столь большой коэффициент -240 (1,41 - по европейским расчетам)? Легкие деньги на финиш в течение двух раундов".

"Советские страны выращивают фантастических бойцов ММА".

"Я видел его дебют и был поражен. Определенно перспектива высокого уровня".

"Рад видеть, что UFC продвигает этого парня, потому что у него серьезные перспективы. Представьте, что в конце концов он сразится с Хамзатом за пояс, оба непобедимы".

Напомним, что турнир UFC Vegas 47 пройдет рано утром в воскресенье, 6 февраля, в Лас-Вегасе на арене UFC Apex. Подробнее об участниках ивента и самых интригующих боях - в этом материале.

Ранее сам "Номад" сделал громкое заявление на предтурнирной пресс-конференции.