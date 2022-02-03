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"Привезти пояс в Казахстан". Рахмонов сделал громкое заявление перед третьим боем в UFC

"Привезти пояс в Казахстан". Рахмонов сделал громкое заявление перед третьим боем в UFC
©UFC
Новости спорта MMA UFC

Непобежденный казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (14-0) ответил на вопросы журналистов в преддверии турнира UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США). Это будет первый поединок "Номада" в главном карде американского промоушена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 27-летнего файтера из Караганды будет 34-летний гайанец Карлстон Харрис (17-4), у которого так же, как и у Рахмонова, две досрочные победы в двух боях UFC.

- Ты вновь будешь биться в Лас-Вегасе. Ты получаешь от этого удовольствие или же тебе, наоборот, сложно преодолевать столь длинный путь?

- Думаю, каждый бой - это сложность. Но мы сюда приезжаем не для отдыха, а именно на бой. Поэтому мы это чувствуем немного по-другому.


- Как долго ты тренировался во Флориде: это был полноценный лагерь или всего пару недель? И чем особенен такой опыт?

- У меня, в принципе, основная подготовка прошла в Казахстане со своей командой. Мы приехали в зал Sanford MMA, чтобы пройти акклиматизацию и поспарринговаться с хорошими бойцами.

- Какова твоя жизнь, ведь ты непобежденный, являешься бойцом UFC? Быть может, стал еще более популярным дома?

- Ощущения, когда ты выигрываешь, конечно, хорошие. Популярность начинает расти (улыбается). Я к этому готов, к такой популярности, к такой суете. Я иду к тому, чтобы привезти в Казахстан пояс.

- Ты ощущаешь давление в связи с тем, что о тебе говорят многие люди, называя тебя будущим чемпионом?

- Да, конечно, чувствуется. Они верят в меня, и я стараюсь сделать то, что в моих руках. Сделаем все возможное, до последнего вздоха.

- Какие мысли о сопернике?

- Каждый соперник по-своему особенный. Карлстон тоже хороший боец, он уже выиграл два боя в UFC досрочно - это уровень. Но думаю, что я покажу себя в своей обычной манере. Я выйду туда, чтобы победить в бою.

- Если тебе удастся выиграть, то ты будешь думать уже о рейтинговом сопернике дальше? Или торопиться некуда?

- В принципе, я уже готов врываться в топ-10, топ-15, смело. Ну мне же не дадут сейчас топ-3 или топ-5. По мере возможности, буду стараться в топ-15 или топ-10 войти в этом году. 

- Как пройдет этот поединок: будет очередной финиш или бой может дойти до судейского решения?

- Не знаю, но самое главное - мне нужно выйти и в бою победить. Посмотрим. Если соперник какую-то ошибку допустит, то постараюсь этим воспользоваться и завершить поединок досрочно. 

Напомним, что бой между Рахмоновым и Харрисом пройдет в воскресенье, 6 февраля. Ориентировочное время начала поединка - 07:30 по времени столицы Казахстана.

Подробнее о карде турнира и его интересных боях можете прочитать в нашем материале.

Поединок с экс-бойцом UFC, или что ждет казахстанца на турнире Naiza FC

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Караганда США Лас-Вегас

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