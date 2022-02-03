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Возвращение Рахмонова и дебют экс-соперника казахстанца. Что будет на этой неделе в UFC

Возвращение Рахмонова и дебют экс-соперника казахстанца. Что будет на этой неделе в UFC
©UFC
Новости спорта MMA UFC

В воскресенье, 6 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC Apex состоится турнир UFC Vegas 47. Корреспондент Vesti.kz подготовил анонс этого события, традиционно выделив пять любопытных противостояний. 

Очередной турнир UFC включит в себя 13 поединков, где выступит не так много топовых бойцов, зато немало перспективных файтеров промоушена. Есть сразу несколько непобежденных бойцов, и тех, кто имеет интересную историю жизни.

Предварительный кард турнира начнется в ночь на воскресенье, в 03:00 по времени столицы Казахстана. Главная часть события - в 06:00 утра. Целиком турнир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

Что касается телевидения, то телеканалы Setanta Sports 2 и "Матч ТВ" начнут вещание ивента лишь с главного карда (06:00), а "Матч! Боец" покажет поединки с 05:00 утра. Ранние бои ни один из телеканалов транслировать не будет (по имеющейся информации на сайте телеканалов). 


Возвращение Рахмонова и дебют экс-соперника казахстанца. Что будет на этой неделе в UFC. Фото 1

Украинец со стопроцентным показателем финишей и поражением от казаха

Турнир начнется с поединка в наилегчайшем весе между канадцем Малколмом Гордоном (13-5) и украинцем Денисом Бондарем (14-2). 31-летний Гордон имеет за плечами уже три боя в UFC, и лишь один из них увенчался для него успехом. 

А вот 29-летний Бондарь в UFC только дебютирует. На его счету 16 поединков, 15 из которых он провел на родине, а еще один - в Китае. Зато все свои победные бои он завершил досрочно - четыре нокаута и десять сабмишенов. Он впервые будет биться за океаном.

Известно, что в 2017 году Бондарь выступал на пятом чемпионате мира по версии WMMAA. Тогда в столице Казахстана Денис проиграл единогласным решением местному файтеру Санжару Адилову (7-1-1).

Время начала боя между Гордоном и Бондарем - 03:00.

Обидчица Нуньес и мастер сабмишенов из Литвы

В четвертом бою прелимов встретятся представительницы женского легчайшего веса - канадка Алексис Дэвис (20-11) и литовка Юлия Столяренко (9-5-2). 37-летняя Дэвис очень опытна, а в UFC она выступает еще с 2014 года. 

В ее послужном списке есть давняя победа над Амандой Нуньес (21-5) в сентябре 2011-го на турнире Strikeforce. В июле 2014-го она получила титульный шанс, но проиграла нокаутом на 16-й секунде Ронде Роузи (12-2). В последних пяти поединках Дэвис одержала лишь одну победу.

28-летняя Столяренко присоединилась к UFC на серии из пяти побед кряду. Однако первые две схватки в промоушене она уже проиграла. К невезению можно добавить и то, что в марте прошлого года Юлия потеряла сознание прямо на взвешивании перед турниром - сказалась тяжелая весогонка. Теперь литовке нужно срочно побеждать, чтобы избежать возможного увольнения.

Начало противостояние - ориентировочно в 04:15.

Возвращение казахского "Номада" в клетку

В третьем по значимости поединке турнира сразятся полусредневесы - казахстанец Шавкат Рахмонов (14-0) и гайанец Карлстон Харрис (17-4). 27-летний экс-чемпион M-1 Global Рахмонов, как и 34-летний бывший обладатель пояса Brave CF Харрис, еще не входит в рейтинг топ-15 полусредневесов UFC. Но оба завершили финишами свои первые два поединка в промоушене. 

Шавкат известен тем, что непобежден, а также стопроцентным показателем финишей - по семь нокаутов и сабмишенов. Ни один из его соперников не сумел пройти через всю дистанцию. 

Харрис такими цифрами похвастаться не может, но он тоже достаточно опасен, о чем свидетельствуют пять досрочных побед в последних пяти боях. 

Этот бой начнется ориентировочно 07:30.

Пробелы в защите от борьбы и шансы для сабмишена, или в чем Рахмонов может подловить соперника

Соглавное событие вечера с непобежденным "американским русским"

Следом в клетке выявят сильнейшего средневесы - Пунахеле Сориано (8-1) и Ник Максимов (7-0), представляющие США. 29-летний Сориано готовится провести свой четвертый бой в промоушене, а в последнем он потерпел первое поражение в карьере. 

У 24-летнего Максимова поражений вообще нет, а пять из семи побед он добыл досрочно. Известно, что этот файтер с русскими корнями занимается в академии братьев-Диаз, и довольно тесно с ними общается.

Прабабушка и прадедушка Ника иммигрировали в США еще в начале прошлого века. Известно, что прабабушка спортсмена вообще была одной из первых русских женщин в США. Максимов никогда не посещал Россию, не знает русского языка, но отмечает все православные праздники, а также гордится русскими корнями.

Этот поединок пройдет примерно в 08:00 утра.

Встреча топовых средневесов в главном бою турнира

Шестой номер рейтинга в весе до 84 килограммов швед Джек Херманссон (22-6) проведет поединок с седьмым бойцом дивизиона американцем Шоном Стриклэндом (24-3). Оба выступают в промоушене относительно давно - Джек с 2016-го, а Шон с 2014-го, и оба редко проигрывают. Ранее их пути не пересекались.

В последних четырех поединках 33-летний Херманссон чередовал победы и поражения, а 30-летний Стриклэнд набрал отличный ход, победив пятерых соперников кряду. Большинство считает именно американца фаворитом в этом поединке.

Начало главного боя вечера - в 08:30.

Полностью кард турнира выглядит следующим образом:

Возвращение Рахмонова и дебют экс-соперника казахстанца. Что будет на этой неделе в UFC. Фото 2

Возвращение Рахмонова и дебют экс-соперника казахстанца. Что будет на этой неделе в UFC. Фото 3

Казахстанский боец оформил лучший сабмишен года в известном промоушене

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Караганда Лас-Вегас Нуньес Аманда Роузи Ронда США

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