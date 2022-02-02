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Казахстанский боец оформил лучший сабмишен года в известном промоушене

Казахстанский боец оформил лучший сабмишен года в известном промоушене
©Naiza FC
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанский боец Асу Алмабаев (13-2) после досрочной победы в своем дебютном бою в Brave CF выиграл в номинации "Прорыв года", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире в Алматы Алмабаев выиграл у украинца Александра Доскальчука (10-3), завершив досрочно первый поединок под эгидой этого промоушена.

"Награда за лучший сабмишен 2021 года достается Асу Алмабаеву (@asu_zulfikar57), который одержал самую крупную победу в своей карьере, победив своего соперника на #BRAVECF53 на своей родной земле в Казахстане!" - заявили в Лиге.

Казахстанский боец после дебютной победы удушающим отмечен в новой лиге


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Метки:
Алмабаев Асу Бои по смешанным правилам MMA

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