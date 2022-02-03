Боец из Казахстана выиграл еще одну номинацию в известном промоушене

Казахстанский боец Асу Алмабаев (13-2) выиграл вторую номинацию в известном промоушене Brave CF - его выбрали лучшим в разделе "Прорыв года", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Алмабаев был отмечен в номинации "Сабмишен года" за досрочную победу над украинцем Александром Доскальчуком (10-3), а теперь стал первым и в другой номинации.

"Асу Алмабаев (@asu_zulfikar57) получает награду "Прорыв года" за победу над Александром Доскальчуком на #BRAVECF53", - объявили в организации, где казахстанский боец провел только дебютный поединок.

Казахстанский боец оформил лучший сабмишен года в известном промоушене