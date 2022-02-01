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Пробелы в защите от борьбы и шансы для сабмишена, или в чем Рахмонов может подловить соперника

Пробелы в защите от борьбы и шансы для сабмишена, или в чем Рахмонов может подловить соперника
©UFC
Новости спорта MMA UFC

В воскресенье, 6 февраля, непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (14-0) проведет свой третий поединок в американском промоушене. Его соперником будет бывший чемпион лиги Brave CF Карлстон Харрис (17-4) из Гайаны. Корреспондент Vesti.kz рассказал, как в противостояниях и с кем соперник "Номада" проигрывал до этого.

34-летний Харрис более возрастной и опытный боец, нежели 27-летний Рахмонов. Однако казахстанец опережает по многим факторам своего оппонента. Для бойца Шавкат еще достаточно молод, но у него уже 14 побед финишами в 14 поединках, а также уверенное чемпионство в лиге М-1 Global в прошлом.

В UFC у них похожий опыт, ведь оба бойца бились по два раза, победив дважды досрочно. Но есть одна разница между ними и для многих она существенна - у файтера из Караганды поражений нет, а Харрис терпел неудачу четыре раза.

Обычно будущие звезды и бойцы UFC начинают свой путь на региональных турнирах с уверенных побед, но не в случае с Харрисом. В октябре 2011 года 24-летний Карлстон дебютировал в профессиональном ММА на турнире в Бразилии. По итогам трех раундов он проиграл раздельным решением судей местному спортсмену Кристиано Маркесу.


Трудно сказать, что и как было, потому что в Сети нет видео этого поединка или какого-то подробного анализа. Но есть подталкивающие мысли, что все было не так однозначно. Во-первых, Харрис бился на чужой территории, а если там было еще и раздельное решение, то повод для подозрений в предвзятом судействе может быть.

Но уже через два месяца Харрис одержал первую победу, задушив соперника "ручным треугольником". И в марте 2012-го он вновь отправился в Бразилию, чтобы биться с другим местным бойцом - Фернандо Бруно, который через несколько лет на два поединка попадет в UFC.

Тут тоже все завершилось решением судей, но на этот раз - единогласным. Харрис начал профессиональную карьеру с победы и двух поражений. И тогда мало кто мог подумать, что в следующих 18 боях Карлстон победит 16 раз. Но так оно и вышло.

Следующие четыре года Харрис не проигрывал, добыв за это время семь побед. Он нанес поражение даже будущей звезде UFC из Бразилии Мишелу Перейре. Но в июне 2016 года он проиграл ветерану из Бразилии Жулио Сезару Андраде. Вновь все завершилось решением и во второй раз - раздельным. Третье поражение Харриса в карьере, но он все еще не был финиширован.

В титульном бою лиги WOCS события развивались как качели. В первом же раунде Андраде больше двух минут пытался задушить Харриса удушением "треуголник", а в конце пятиминутки уже гайанец едва не заставил капитулировать оппонента своим ответом.

Во второй пятиминутке основным фактором был успешный тейкдаун Жулио Сезара и дальнейший граунд энд паунд. В третьем раунде оба пытались финишировать друг друга, но в самом конце к этому был ближе Карлстон. Рука соперника уже была вывернута неестественным образом, но Андраде не только дотерпел, но и в итоге вырвал победу раздельным решением. 

Харрису было неудобно останавливать соперника в клинче и в борьбе у сетки, он пропускал тейкдауны и давал возможности для сабмишена. За всю карьеру Андраде провел 23 поединка и победил в них сабмишенами лишь дважды. Что-то подсказывает, что Рахмонов, у которого семь финишей приемами, реализовал бы эти шансы для досрочного завершения поединка.

Но это было уже почти шесть лет назад, и за это время многое поменялось. Но последнее поражение Харриса, случившееся в сентябре 2018 года, было куда одностороннее. Карлстон защищал пояс чемпиона в полусреднем весе Brave CF против иорданца Джарра Аль Силави.

Здесь дерзкому претенденту, до этого побеждавшему казахстанца Артема Резникова, хватило меньше четырех минут, чтобы нанести первое досрочное поражение в карьере Карлстона. За это время он отправил Харриса в нокдаун три раза, продемонстрировав "динамит" в собственных кулаках. После третьего падения соперника Аль Силави добил Карлстона локтями, и рефери был вынужден остановить избиение.

После этого Харрис провел пять поединков в ММА и во всех победил досрочно. Сейчас он считает, что является лучшей и сильнейшей версией самого себя. И будет интересно посмотреть, как Рахмонов будет вести поединок против столь грозного оппонента.

В любом случае Рахмонов является ярким универсалом, у которого есть и отличная ударная техника, и не менее прекрасные сабмишены. Шавкат всегда готов как к схватке по грэпплингу в клетке, к противостоянию по джиу-джитсу, так и к боксерскому матчу или муай-тай. В его техническом арсенале есть все это и это является большим плюсом. 

Напомним, что предстоящий бой станет первым опытом казахстанца в главном карде турнира UFC. Ивент UFC Vegas 47 пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США).

Стало известно время начала боя Шавката Рахмонова в UFC

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Караганда США Лас-Вегас

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