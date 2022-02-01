Стало известно время начала боя Шавката Рахмонова в UFC

Стало известно ориентировочное время боя непобежденного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (14-0) против бывшего чемпиона лиги Brave CF Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Третий поединок Рахмонова в американском промоушене состоится в воскресенье, 6 февраля, в рамках турнира UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Он впервые выступит в главном карде UFC.

Бой Шавката будет четвертым по счету в главном карде, ориентировочно он состоится в 07:30 по казахстанскому времени.

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Напомним, что Рахмонов провел два боя в UFC. Последний состоялся в рамках турнира UFC Vegas 30. Во втором раунде казахстанец провел удушающий прием и заставил сдаться бразильца Мишеля Празереса. А в дебютной схватке он также досрочно взял верх над другим бразильцем Алексом Оливейрой. В активе Харриса также два боя в UFC, в которых он одержал две победы нокаутом в первом раунде.