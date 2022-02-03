Поединок с экс-бойцом UFC, или что ждет казахстанца на турнире Naiza FC

Казахстанский боец легчайшего веса Еламан Шертаев (5-1) готовится к скором времени провести свой очередной бой в лиге Naiza FC. В настоящее время в разработке находится его поединок с российским файтером, экс-представителем UFC Григорием Поповым (14-4). Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом противостоянии подробнее.

Боец из Алматы Шертаев идет на серии из трех побед, последние две добыв в лиге Naiza FC. Это один из перспективных файтеров лиги в весе до 61,2 килограмма. В прошлом году он победил двоих соперников единогласным решением - россиянина Саламбека Халадова (3-2) и белоруса Андрея Сколуша (6-7).

До этого Еламан уже бился на различных турнирах в Казахстане, а еще пробовал себя в лиге(ныне - Eagle FC ). Именно там в декабре 2019 года казахстанец потерпел свое единственное поражение в карьере, проиграв россиянину(6-1).

Но его следующий соперник - очень опытный и грозный боец, ранее выступавший в UFC. В апреле Попову исполнится 38 лет, но он все еще в хорошей форме для такого возраста, тем более для легчайшего веса.

В августе прошлого года Григорий дебютировал в Naiza FC, проведя первый профессиональный бой почти за два года. В третьем раунде файтер из Якутии нанес поражение техническим нокаутом Сержану Сапаргалиеву (3-7). Это был вообще первый бой Попова со времен выступлений в UFC, где он провел две неудачные схватки.

Интересно, что Еламан и Григорий выступили на том турнире Naiza FC 33, и практически сразу Шертаев "занял очередь" на место следующего соперника звездного спортсмена. После окончания поединка Попова, Еламан вышел в клетку, поздравил Григория и попросил провести с ним церемонию "лицом к лицу".

Уже тогда стало понятно, что Шертаев хочет встретиться с Поповым в следующем поединке.

Недавно в Сети начала появляться и распространяться информация, что Попов и Шертаев проведут поединок на первом турнире Naiza FC в 2022 году - Naiza FC 37. Однако теперь в лиге подтвердили, что этот бой постараются провести на следующем ивенте - Naiza FC 38.

Пока официальных и предварительных дат проведения турниров нет, и болельщики находятся в ожидании.

В любом случае, для Шертаева это большой бой, который может приблизить его к титульной гонке. Что касается Попова, то после долгого простоя он неплохо себя проявил в противостоянии с Сапаргалиевым. Но Шертаев - это еще более опасный соперник, у которого всего одно поражение в профессионалах.

Если Григорий победит и Еламана, то можно всерьез говорить о возвращении россиянина к чемпионской форме, а затем думать о титульных шансах ветерана с опытом битв в UFC.

Напомним, что Попов бился в UFC в 2019 году. Он стал первым представителем якутского народа, которому удалось пробиться в известнейший промоушен. Сначала Григорий проиграл досрочно(24-15-1), а затем уступил раздельным решением(13-6).

Отметим, что менеджером Попова является казахстанец Саят Абдрахманов. Более того, именно Григорий стал первым бойцом, чьи интересы начал представлять Абдрахманов.

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