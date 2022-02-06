Появилось видео первого нокаута Рахмонова в UFC

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В главном карде ивента 27-летний Шавкат в конце первого раунда одолел техническим нокаутом 34-летнего Карлстона Харриса (17-5) из Гайаны.
Для Шавката это 15-я победа в 15 поединках в профи, а также третья виктория в трех боях UFC. При этом победа над Харрисом - первая нокаутом для казахстанца, так как первые две схватки в UFC Рахмонов выиграл сабмишеном.
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