"Это только начало". Менеджер Рахмонова отреагировал на его третью победу в UFC

Саят Абдрахманов, менеджер Шавката Рахмонова, высказался о победе казахстанского бойца в третьем поединке в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Номад" в главном карде ивента UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США) нокаутировал в первом раунде Карлстона Харриса (17-5) из Гайаны. Видео можно посмотреть здесь.

"15 досрочных побед без поражений и это только начало. Поздравляю, Шавкат", - написал он на своей странице в Instagram.

Для Рахмонова это третья победа в трех боях UFC, тогда как Харрис потерпел первую неудачу в промоушене при двух викториях.