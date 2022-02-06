"Я это чувствую". Рахмонов обратился к народу Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (15-0) поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал, кому посвящает свою победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Ассалам алейкум всем! Всем, кто болел за меня отовсюду - большой рахмет! Я это чувствую! Алга, Казахстан! Эту победу посвящаю... у нас в Казахстане были тяжелые времена... Выражаю родственникам погибших соболезнования", - сказал он сразу после боя.

Напомним, что Рахмонов одержал 15-ю победу в профессиональной карьере, улучшив свой идеальный рекорд в поединке с Карлстоном Харрисом (17-5). Это первая победа нокаутом для казахстанца в UFC.