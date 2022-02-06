Рахмонов обновил рекорд UFC среди действующих бойцов

Казахстанец Шавкат Рахмонов (15-0) упрочил свое лидерство среди действующих бойцов UFC по длине серии из досрочных побед. Такую информацию опубликовали в сообществе "Ночь в клетке", передает корреспондент Vesti.kz.

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После победы нокаутом над Карлстоном Харрисом (17-5) Рахмонов увеличил свою серию финишей до 15. Казахстанец вообще ни разу не доводил дело до решения судей, и все свои поединки выиграл досрочно.

По этому показателю "Номаду" и близко нет равных. Ближайшие преследователи имеют на своем счету по десять финишей кряду - это шведский файтер Хамзат Чимаев (10-0), чешский полутяжеловес Иржи Прохазка (28-3-1) и бразилец Жаилтон Алмейда (15-2).

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