Шавкат Рахмонов назвал следующего соперника и дату боя в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов хотел бы подраться с бразильцем Мишелем Перейрой. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Номад" в главном карде ивента UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США) нокаутировал в первом раунде Карлстона Харриса (17-5) из Гайаны. Видео можно посмотреть здесь.

"Чувствую себя прекрасно, когда выигрываешь, всегда радостный. Это был опасный соперник, два боя досрочно выиграл. Я его бои смотрел и знал, что я намного его лучше, потому что, когда в зале работаю с топовыми бойцами, я себя уверенно чувствую.

Генри Хуфт находил правильные слова, говорил: "Ты намного сильнее его, я вижу, что ты хорош". Вся команда настраивала, мой тренер лично из Казахстана звонил, Баян Маратович Жангалов, он из дома уже меня начал настраивать. Я по плану работал Генри Хуфта и Баяна Маратовича, это их результат сегодня. Что дальше? Я готов, без разницы топ-10, топ-15.

Если даже не топ-15, то пускай дадут Мишеля Перейру. Недавно он одного из нашего зала, Sanford, выиграл. Я хочу с ним шоу показать, свой уровень показать. Наверное, летом проведу, пока точно не могу сказать. Домой поеду, пообщаюсь с моими тренерами, подумаем, вызов резко кидать не будем", - приводит его слова сообщество "Ночь в клетке".

Напомним, Рахмонов после победы над Харрисом обновил рекорд UFC среди действующих бойцов. Также он обратился к народу Казахстана.