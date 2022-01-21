Трилогия чемпионов в весе Жумагулова и титульник у тяжей. Что нельзя пропустить на UFC 270 в эти выходные

В воскресенье, 23 января, в Анахайме (Калифорния, США) состоится первый номерной турнир UFC в этом году - UFC 270. Во главе суперивента будет сразу два титульных поединка. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карде и главных противостояниях предстоящего турнира.

Всего на турнире анонсировано 13 поединков - четыре пройдут в ранних прелимах, столько же - в предварительном карде, еще пять - в главной части мероприятия.

Сам турнир начнется в 05:00 утра по времени Нур-Султана, предварительная часть - в 07:00, а главный кард - не ранее 09:00. Телеканал Setanta Sports 1 покажет главный кард турнира (09:00), а "Матч ТВ" и "Матч! Боец" будут транслировать с предварительного карда (07:00). Ранние прелимы можно будет посмотреть лишь на платформе UFC Fight Pass по подписке.

Дебют обидчика казахстанца в UFC

Предварительный кард ивента откроет поединок в полусреднем весе между непобежденным проспектом из Эквадора Майклом Моралесом (12-0) и опытным американцем Тревином Джайлсом (14-3).

21-летний Моралес проведет свой дебютный бой в UFC, куда он попал через Претендентскую серию Даны Уайта. Именно тогда 21-летний файтер единогласным решением судей победил казахстанца Николая Веретенникова (9-4).

Джайлсу 29 лет, и у него в промоушене пять побед при трех поражениях. В последней схватке Тревин проиграл нокаутом, а случилось это летом прошлого года. Американец является разносторонним бойцом, у которого есть шесть побед нокаутом и пять выигрышей приемами. А против него будет биться ярко выраженный ударник, который предпочитает отправлять оппонентов в нокаут.

Этот бой начнется в 07:00 по времени Нур-Султана. Его можно будет посмотреть как на UFC Fight Pass, так и на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

Главный неприятель Евлоева из Arlan MMA Pro Team

В третьем поединке предварительного карда пройдет бой в полулегком весе между непобежденным грузинско-испанским файтером Илией Топурией (11-0) и канадцем Шарлем Жорденом (12-4-1).

Изначально Топурия должен был драться с российским представителем казахстанской команды Arlan MMA Pro Team Мовсаром Евлоевым (15-0), но долгожданное противостояние было сорвано, а всему виной - коронавирус. У бойцов разгорелся настоящий конфликт, и кажется, что их поединок еще состоится в ближайшем будущем.

"Ненастоящий мужчина". Как боец казахстанской команды оказался в центре громкого конфликта в UFC

24-летний Топурия - непобежденный проспект, у которого в промоушене три выигранных боя. Что касается 26-летнего Жордена, который вышел на коротком уведомлении на замену, то он в UFC одержал три победы, проиграл столько же боев, а еще один раз завершил схватку вничью.

Начало противостояния - ориентировочно в 08:00 по столичному времени.

Одноклубник Рахмонова и яркий бразилец

В третьем бою главного карда пройдет поединок в полусреднем весе между зрелищным бразильским файтером Мишелом Перейрой (26-11-0-2) и дебютантом UFC из Португалии Андре Фиальо (14-3-0-1).

Этот поединок должен был пройти еще на прошлой неделе. Но из-за того, что Фиальо согласился выйти на замену, то ему дали чуть больше времени на подготовку, сдвинув дату на следующий ивент.

28-летний Перейра выиграл три поединка подряд, и он известен своей нестандартной техникой, сальто, летящими коленями и жесткими пощечинами. Что касается 27-летнего Фиальо, то он идет на серии из четырех побед, но в UFC ранее не выступал. Андре тренируется в зале Sanford MMA, где также готовится казахстанец Шавкат Рахмонов (14-0). Причем, оба являются полусредневесами.

Начало боя запланировано на 10:00 утра.

Трилогия между чемпионами в весе Жумагулова

В наилегчайшем весе в последние годы нет равных двум бойцам - мексиканцу Брэндону Морено (19-5-2) и бразильцу Дейвесону Фигейредо (20-2-1). Эти два мастера будут драться друг с другом в третий раз за 13 месяцев, поэтому другим бойцам в весе Жалгаса Жумагулова (14-6) это уже надоело.

В декабре 2020-го бойцы выдали пятираундовую рубку, где была зафиксирована ничья, и Фигейредо сохранил пояс на своей талии. Но уже летом 2021-го Морено финишировал соперника в реванше, став первым чемпионом в истории UFC, рожденным и выросшим в Мексике.

Теперь 28-летний Морено и 34-летний Фигейредо подерутся в третий раз. И если Брэндон вновь победит, то поставит жирную точку в противостоянии, но если удача улыбнется бразильцу, то не удивляйтесь организации четвертого боя, ведь в таком случае счет будет 1-1-1 (с учетом ничьи).

Соглавное событие вечера стартует ориентировочно в 10:30 по Нур-Султану.

Битва двух чемпионов и бывших спарринг-партнеров

Не менее захватывающим ожидает быть главное событие вечера, где чемпион тяжелого веса Фрэнсис Нганну (16-3) встретится с обладателем пояса временного чемпиона Сирилом Ганом (10-0).

Два файтера из Парижа, ранее тренировавшиеся вместе. Теперь Нганну будет биться с Ганом, в углу которого будет его бывший тренер Фернанд Лопес. У известного наставника есть много претензий и обид на бывшего подопечного - он обвинял Нганну в высокомерии и неуважении. И сейчас он сделает все, чтобы его нынешний подопечный Ган отобрал пояс неоспоримого чемпиона у Фрэнсиса.

35-летний Нганну одержал пять побед подряд - все нокаутами. Что касается 31-летнего Гана, то он ни разу не проигрывал за всю профессиональную карьеру. А в UFC Сирил одержал семь побед за два с половиной года, что не может не впечатлять.

Для Фрэнсиса это будет первая защита пояса и возвращение в клетку спустя десять месяцев. Ган, в свою очередь, собирается провести четвертый бой за последние 11 месяцев, продолжить победную серию и стать новым полноправным чемпионом в тяжах.

Этот бой начнется не ранее 11:00.

Полностью кард турнира UFC 270 выглядит следующим образом:

Опубликован кард турнира с дебютным боем казахстанца Оспанова в лиге Хабиба

Фото: UFC©️