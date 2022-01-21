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"Ненастоящий мужчина". Как боец казахстанской команды оказался в центре громкого конфликта в UFC

"Ненастоящий мужчина". Как боец казахстанской команды оказался в центре громкого конфликта в UFC
©UFC
Новости спорта MMA UFC

В ночь на 23 января в Анахайме (Калифорния, США) пройдет турнир UFC 270, на котором также изначально должен был поучаствовать российский файтер Мовсар Евлоев (15-0) из казахстанской команды Arlan MMA Pro Team. Боец из Ингушетии заразился коронавирусом и был вынужден сняться с поединка.

Его противником должен был стать другой непобежденный проспект - Илия Топурия (11-0) из Грузии. Еще во время подготовки к бою у спортсменов разгорелся личный конфликт, который лишь усилился после того, как противостояние было отменено. О причинах конфликта и подробностях - в материале корреспондента Vesti.kz.

Разговоры о потенциальной схватке между двумя яркими и небитыми бойцами полулегкого веса велись еще с октября. 27-летний Евлоев в UFC победил в пяти поединках, но каждый раз доводя дело до решения судей. 24-летний Топурия в промоушене провел три боя, выиграв в каждом из них. Дважды он оформлял нокаут.

В начале декабря организация официально анонсировала встречу Евлоева и Топурии, и это объявление стало достаточно громким. Бой с большим интересом ждали не только в России, Грузии, Казахстане и Испании (в этой стране Илия проживает с 15 лет), но и в каждой точке мира. 

Но еще до официального анонса Топурия сделал важное заявление, которое повлекло за собой начало личного конфликта с Евлоевым. Он заявил, что нокаутирует оппонента уже в стартовой пятиминутке. Мовсар, не привыкший к такому отношению к себе, и не позволяющий противникам проявлять неуважение - ответил довольно дерзко.

В своих соцсетях ингушский файтер парировал следующими словами: "Продолжай мечтать, испанец. Ты не матадор (прозвище Топурии - прим. ред.), ты - красная тряпка, которой я вытру пол в октагоне". 

"Ненастоящий мужчина". Как боец казахстанской команды оказался в центре громкого конфликта в UFC. Фото 1

Это спровоцировало тонну реакций со стороны фанатов Илии, которые были возмущены высказыванием Евлоева. Россиянин задел не только прозвище соперника, но и надавил на больную точку поклонников, назвав того испанцем. 

Интересно и то, что во время неофициальных анонсов боя многие болельщики из Грузии и Ингушетии были против проведения поединка. Дело в том, что исторически эти два народа считают друг друга братскими. Они мирно соседствуют, пусть и не являются одной страной. Но эти колкости с обеих сторон быстро поменяли тон болельщиков, где каждый начал эмоционально "топить" за своего. 

Интернет-война между фанатами бойцов продолжалась на протяжении всего этого времени, то и дело были споры между "16-0" и "12-0" (рекорды бойцов после возможных побед в очном поединке). И все шло действительно хорошо, было видно, насколько заряжены на успех два спортсмена, ни разу не проигрывавшие в профи-октагоне. 

"Ненастоящий мужчина". Как боец казахстанской команды оказался в центре громкого конфликта в UFC. Фото 2

Но в итоге Мовсар заразился коронавирусом, и это испортило все планы последних месяцев. Была информация, что у бойца появились проблемы с одышкой и с выносливостью. Обычно именно своим кардио и славится Мовсар, который не устает работать ни на тренировках, ни во время боев.

Когда Евлоев выбыл из строя, Топурия отреагировал на это спокойно. Более того, он добавил, что якобы знал, что так оно и случится, и Мовсар не выйдет против него в клетку. Это было сказано в таком тоне, будто россиянин испугался противника прямо перед турниром. 

На замену вместо Мовсара вышел другой боец - канадец Шарль Жорден (12-4-1). И именно с ним теперь будет биться Топурия в ближайшее воскресенье. 

Также Илия в одном из своих последних интервью объяснил, почему он использовал трешток в адрес несостоявшегося соперника. Грузинско-испанский файтер обвинил Евлоева в начале конфликта, припомнив слова про "матадора" и "красную тряпку".

Косвенно он обвинил Мовсара в трусости, заявив, что у него была похожая ситуация с ковидом, и тогда он пересдал тест через несколько дней, а затем вышел на поединок в сроки и одержал победу. Однако Топурия не учел, что болезнь может протекать по-разному, и что у Мовсара действительно начали проявляться проблемы.

"Я расстроен, но что поделать. Когда ты имеешь дело не с настоящим мужчиной, такого следует ожидать. Будет ли интересен мне этот бой после UFC 270? Я не знаю. Я был очень заинтригован этим боем, потому что у него был непобежденный рекорд. Но теперь он потерял этот рекорд, даже не выходя в клетку", - заключил он.

"Ненастоящий мужчина". Как боец казахстанской команды оказался в центре громкого конфликта в UFC. Фото 3

Наверняка Илия лукавит, сомневаясь в том, что противостояние с Евлоевым сохранило для него интерес. Между ними было уже много личного, и это просто так не забудется. Более того, назвать Мовсара "ненастоящим мужчиной" - вероятно, самое большое оскорбление, которое позволил себе грузин за последние месяцы. Евлоев этого точно не забудет, и так оставлять все не намерен.

Рано или поздно организация должна будет повторно устроить возможность подраться двум восходящим звездам. Личная неприязнь всегда усиливает рейтинги поединков, а болельщики всегда чувствуют, где конфликт наигран, а где он реален. 

Главное, чтобы это противостояние не стало чем-то вроде великой, но несостоявшейся битвы между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Этот бой, как многие знаю, был самым ожидаемым на протяжении нескольких лет, и он отменялся по разным причинам пять раз. 

Напомним, что Евлоев представляет команду Arlan MMA Pro Team с июня прошлого года. Большую часть своей подготовки он проводит в зале American Top Team во Флориде вместе с казахстанцем Сергеем Морозовым (17-5).

Реванш с ветераном? С кем может встретиться Жумагулов в пятом бою в UFC  

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Евлоев Мовсар Россия Казахстан Грузия Испания США Морозов Сергей Нурмагомедов Хабиб

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