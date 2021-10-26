Два непобежденных проспекта UFC. С кем подерется боец казахстанской команды в своем следующем поединке

Непобежденный российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев (15-0), представляющий казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team, узнал имя своего следующего соперника. В начале 2022 года файтеру из Ингушетии предстоит встретиться с другим небитым проспектом Илией Топурией (11-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Два непобежденных файтера столкнутся лицом к лицу на номерном турнире UFC 270, который пройдет 22 января в Анахайме (Калифорния, США). Уже известно, что в тот же вечер организация проведет два титульных поединка. Сначала третий очный бой пройдет между топовыми представителями наилегчайшего веса Брэндоном Морено (19-5-2) и Дейвесоном Фигейредо (20-2-1), а затем объединят пояса тяжеловесы Фрэнсис Нганну (16-3) и Сирил Ган (10-0).

В настоящее время 27-летний Евлоев, чьим менеджером является казахстанец Саят Абдрахманов, занимает 13-е место в рейтинге полулегкого веса UFC. Топурия, который проведет схватку на следующий день после своего 25-летия, места в рейтинге пока не имеет.

Мовсар начинал свою карьеру в лиге, где в итоге стал чемпионом в легчайшей весовой категории. Там боец провел десять поединков. С 2019 года на его счету уже пять побед в пяти боях под эгидой UFC. Все свои виктории в известнейшем промоушене Евлоев одержал судейским решением.

Топурия представляет сразу две страны - Грузию и Испанию. Он родился в грузинской семье в Галле (Германия), но позже вернулся с семьей на историческую родину. Там он начал заниматься греко-римской борьбой. В возрасте 15 лет Илия переехал с родней в Испанию, где перешел в смешанные единоборства.

В 18-летнем возрасте Топурия дебютировал в профессионалах на локальном турнире в Валенсии (Испания). Там же выступил впервые и его родной брат Алекс. Оба одержали победы - в обоих случаях все решили сабмишены в первом раунде. Через месяц братья повторили то же самое на другом турнире.

После этого Илия взял паузу, а Алекс продолжил биться и проиграл в следующем же бою техническим нокаутом. После этого брат будущего бойца UFC на профессиональных турнирах не выступал.

В 2016 году Илия провел еще два поединка и выиграл в каждом из них. В своем пятом профессиональном бою он впервые бился за пределами Испании, а именно в Финляндии. После шести выступлений у Топурии было шесть сабмишенов, и лишь раз поединок дошел до второго раунда.

В 2019 году он стал частью одного из крупнейших азиатских промоушенов. В сентябре он дебютировал в лиге, финишировав бойца-дебютанта из Колумбии. В ноябре Топурия вышел на свой второй бой в Brave и в нем победил нокаутом. Это был первый финиш после ударов в карьере Илии.

В октябре 2020 года Топурия дебютировал в UFC, выйдя на коротком уведомлении на замену вместо выбывшего бойца. Его соперником стал американец Юссеф Залал, на тот момент шедший на серии из четырех побед, три из которых - в UFC. Топурия одержал победу, но впервые в карьере дело дошло до решения судей.

В декабре Илия встретился с опытным американцем Дэймоном Джексоном, нокаутировав его спустя две минуты и 38 секунд после начала поединка. В июле этого года остановить Топурию попытался 36-летний Райан Холл. Но его Илия нокаутировал в концовке стартовой пятиминутки.

Можно сказать, что Евлоев более опытный боец, и у него был куда более полноценный чемпионский бэкграунд до попадания в UFC. Как никак, Мовсар соревновался в достаточно конкурентной лиге М-1, где стал чемпионом и защитил это звание. Топурия же не добрался до пояса в Brave, но зацепился за возможность выйти на замену в UFC.

Но в то же время у Евлоева нет ни одного финиша в пяти боях UFC. Топурия же выиграл в промоушене три боя, ярко финишировав двух оппонентов. В этом плане фанаты имеют право назвать последние поединки Илии более зрелищными, нежели чем у Мовсара.

Некоторым кажется, что для Евлоева, который уже есть в рейтинге, этот бой нецелесообразен. Но победа над другим устрашающим непобежденным файтером может поднять бойца казахстанской команды еще выше. Но и риск вылететь из топа в случае поражения тоже есть.

Это будет увлекательное зрелище, на двоих у спортсменов невероятный рекорд 26-0. И теперь, с большой долей вероятности, через два месяца кто-то лишится нолика в графе "поражения".

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