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Реванш с ветераном? С кем может встретиться Жумагулов в пятом бою в UFC

Реванш с ветераном? С кем может встретиться Жумагулов в пятом бою в UFC
©AMC Fight Nights
Новости спорта MMA UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Жалгас Жумагулов (14-6) выразил желание провести свой пятый поединок в промоушене до наступления священного месяца Рамадан (начало апреля). В связи с этим файтер отправится в США на подготовку уже в конце текущего месяца. Корреспондент Vesti.kz подобрал пять хороших вариантов соперников для Жумагулова.

Чтобы быть готовым к бою, Жумагулову нужно будет провести хороший лагерь в зале American Top Team, а перед этим пройти через акклиматизацию. На все это нужно по меньшей мере месяц, а то и больше. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Жалгас постарается выступить на одном из мартовских ивентов промоушена.

Реванш с ветераном? С кем может встретиться Жумагулов в пятом бою в UFC. Фото 1

При подборе возможных соперников мы учли, что 33-летний казахстанец свой последний бой проиграл нокаутом в первом раунде Манелу Капу (17-6), который в рейтинге дивизиона занимает 14-е место. Сейчас Жумагулов в таком положении, что вряд ли кто-то из топ-15 согласится с ним биться. Победа над Жалгасом, у которого рекорд 1-3 в UFC, не принесет им много хорошего. Но при этом риск потерять позиции в случае поражения огромный. 

Поэтому представить следующий бой Жумагулова легче с нерейтинговым противником. Но это хорошо в том числе и для него самого. Излишний риск против топов сейчас ни к чему, потому что очередная серия поражений может очень плохо сказаться на будущем казахстанца в лучшем промоушене.

Мы отобрали пять бойцов, у которых нет анонсированных боев, чтобы внести их в список хороших вариантов для Жумагулова. 

Молодой проспект из США

Реванш с ветераном? С кем может встретиться Жумагулов в пятом бою в UFC. Фото 2

24-летний Джефф Молина (10-2) провел в UFC два боя, и в обоих случаях он одержал победу. До этого файтер успешно зарекомендовал себя на Претендентской серии Даны Уайта, а его победная серия достигла девяти схваток кряду. 

Разумеется, это не легкий соперник, и в UFC таковых быть вообще не может. Если это противостояние состоится, то в первую очередь будет рассматриваться несколько по-иному. Жумагулов будет в роли трамплина для молодого и голодного Молины.

Но если Жумагулову на опыте удастся остановить столь хорошо разогнавшегося соперника, то он вновь заставит всех посмотреть на себя по-другому. Это будет большим шагом на возвращение в гонку за попадание в топ-15.

Реванш с ветераном спустя четыре года

Реванш с ветераном? С кем может встретиться Жумагулов в пятом бою в UFC. Фото 3

Другой возможный соперник - американец Тайсон Нэм (20-12-1). С ним Жалгас хорошо знаком еще со времен выступлений в России в промоушене AMC Fight Nights. В апреле 2018-го Жумагулов победил Нэма единогласным решением судей по итогам пяти раундов на турнире лиги в Алматы.

38-летний Нэм в UFC провел пять боев, выиграв лишь два из них. Но если побеждал Тайсон исключительно нокаутами, то проигрывал только решением. Никому в клетке UFC пока не удавалось удосрочить стойкого ветерана.

Тайсон не бился с января прошлого года, это достаточно длительный простой, тем более для уже возрастного спортсмена. Идея с реваншем, без сомнений, понравилась бы и ему самому. 

Соперник с похожим путем

Реванш с ветераном? С кем может встретиться Жумагулов в пятом бою в UFC. Фото 4

Здесь мы имеем в виду 30-летнего американца Ода Осборна (10-4-0-1). В UFC у этого парня две победы и столько же поражений. Похожи его пути с Жалгасом тем, что в феврале Осборн нокаутировал в первом раунде Джерома Риверу (10-6), которого затем в стартовой пятиминутке финиширует и Жалгас.

Но далее Од проиграл нокаутом в первом раунде Капу, которому спустя несколько месяцев удалось провернуть практически то же самое и с Жумагуловым. 

Однако Осборн уже отошел от поражения в бою с Манелом, так как в ноябре вернулся на победную тропу. Что касается Жумагулова, то он постарается это сделать в ближайшие два месяца.

Бразилец на победной серии

Реванш с ветераном? С кем может встретиться Жумагулов в пятом бою в UFC. Фото 5

31-летний Бруно Сильва (12-5-2-1) победил в двух последних боях UFC, причем эти поединки завершались нокаутом. Однако до этого Сильва шел на серии из двух поражений, и начало карьеры в лучшем промоушене у него не задалось. 

Бруно, который не бился с мая прошлого года, рискует затянуть свой простой. И предотвратить это ему может помочь поединок с Жумагуловым, которому тоже нужен качественный соперник в ближайшее время.

Недавний дебютант

Реванш с ветераном? С кем может встретиться Жумагулов в пятом бою в UFC. Фото 6

Си Джею Вергаре (9-3-1) 30 лет, и в ноябре прошлого года этот американский нокаутер дебютировал в промоушене с поражения единогласным решением судей вышеназванному Осборну. 

До этого Вергара показал себя на Претендентской серии Даны Уайта, а также отлично выступал в лиге Fury FC, где также себя проявил казахстанец Николай Веретенников (9-4). 

Пока Си Джей находится в поисках первой победы в UFC, Жалгас постарается решить свои задачи.

Напомним, что Жумагулов дебютировал в UFC летом 2020 года. Его актуальная статистика в UFC - одна победа (сабмишеном) и три поражения (одно - нокаутом, два - решением). Последний поединок Жалгас провел в начале декабря 2021 года.

Опубликован кард турнира с дебютным боем казахстанца Оспанова в лиге Хабиба

Фото: UFC (1,2,4,5,6), AMC Fight Nights (3)©️

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Метки:
MMA UFC Жумагулов Жалгас Казахстан Актобе Веретенников Николай США

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