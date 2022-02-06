Рахмонов получил 50 тысяч долларов в качестве бонуса от UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (15-0) одержал убедительную победу на турнире UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США). Благодаря яркому техническому нокауту он был удостоен бонуса в размере 50 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний файтер получил бонус в 50 тысяч долларов (21,6 миллиона тенге) за лучшее выступление вечера после победы нокаутом над Карлстоном Харрисом (17-5) в главном карде ивента. Такой же бонус себе гарантировал и средневес Чиди Нджокуани (21-7-0-1), который нокаутировал своего оппонента на 16-й секунде поединка.

Также обладателем бонуса стал Джулиан Эроса (27-9), который получит 100 тысяч долларов за лучший бой вечера. Соперник остался без бонуса, так как не уложился в лимит весовой категории.

Это первый бонус Рахмонова в его карьере в UFC. Ранее из казахстанцев дважды бонус получала Мария Агапова (10-2).

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