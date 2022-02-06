"Поезд хайпа начинается!". Как в UFC отреагировали на победу Рахмонова

Непобежденный казахстанец из UFC Шавкат Рахмонов (15-0) отличился очередным ярким финишем в американском промоушене. В самой лиге очень высоко оценили выступление "Номада", передают Vesti.kz.

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Так, официальный аккаунт UFC в социальных сетях сопроводил видео с празднующим победу Рахмоновым словами: "Вы смотрите на будущего претендента в полусреднем весе!".

В UFC Russia тоже не упустили возможность сделать заявление о перспективах казахстанца: "Три боя в UFC, три финиша. Шавкат Рахмонов рвется в топ полусреднего дивизиона".

Испаноязычный аккаунт выдал следующее: "Шавкат Рахмонов все еще не побежден и все больше выглядит как реальный проспект в полусреднем дивизионе".

"Шавкат Рахмонов доводит до 15-0 и это ОГРОМНАЯ проблема [для соперников]", - написали в UFC Europe.

В австралийском аккаунте тоже были впечатлены: "Как же это было хорошо!!! Шавкат Рахмонов все еще не побежден и со столь яростным финишем!".

"Поезд хайпа начинается. Шавкат Рахмонов добавляет еще один финиш в свое резюме!" - написали в Канаде.

"Он пришел не тусоваться в октагоне", - так охарактеризовали победу Рахмонова в UFC Brasil.

Во Франции были не столь оригинальны, но весьма воодушевлены: "Все еще непобежденный. Шавкат Рахмонов эффектно побеждает!".

Напомним, что 27-летний Рахмонов одержал 15-ю победу в карьере над Карлстоном Харрисом (17-5) на турнире UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США). Теперь на счету Шавката восемь финишей нокаутом и семь раз он одерживал верх сабмишеном.

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