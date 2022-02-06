Стал известен гонорар Рахмонова за третью победу в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (15-0) получил самый большой гонорар в своей карьере в UFC. Это случилось после третьей победы в промоушене над Карлстоном Харрисом (17-5), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Вестник ММА".

По появившейся информации, гонорар казахстанского полусредневеса составил 94 тысячи долларов (40,6 миллиона тенге). Из них 20 тысяч он получит за само проведение боя, столько же - в качестве бонуса за победу. Еще 50 тысяч Шавкат себе обеспечил в качестве бонуса за лучшее выступление вечера, дополнительные четыре тысячи - поощрительная выплата за неделю перед боем.

Отметим, что за свой дебютный бой в UFC, в октябре 2020-го, Рахмонов заработал 39,1 тысячи долларов. В июне прошлого года "Номад" одержал вторую победу в лиге, заработав при этом еще 28 тысяч. И теперь его гонорар за третий бой превзошел сумму выплат за первые два поединка.

Самый большой гонорар на турнире UFC Vegas 47 достался американцу Джулиану Эросе (27-9), который заработал 175 тысяч долларов. Рахмонов по этому показателю оказался на шестом месте из 26 возможных.

Шавкат Рахмонов назвал следующего соперника и дату боя в UFC