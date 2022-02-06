"Может превзойти Хабиба". Американский журналист сделал громкое заявление о Рахмонове

Американский журналист Чак Минденхолл прокомментировал победу казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США). Он очень высоко оценил перспективы "Номада", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем Twitter-аккаунте Минденхолл написал следующее: "Дайте ему время, и я думаю, что у шапки Рахмонова будет потенциал превзойти могучую [папаху] Хабиба".

Give it time, but I think Rakhmonov's hat has potential to overtake the mighty Khabib's... — Chuck Mindenhall (@ChuckMindenhall) February 6, 2022

Отметим, что фанаты ММА со всего мира ассоциируют Шавката не только с досрочными победами, но и с казахским головным убором тымақ. Сам боец уже признавался, что для него большая честь иметь такой головной убор, который отлично гармонирует с его прозвищем "Номад" ("Кочевник").

Что касается бывшего чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова (29-0), то он один из первых ввел в моду выходить в свет со своим головным убором. Так, "Орла" фанаты запомнили по его папахе - кавказскому головному убору.

Напомним, что Рахмонов довел свой идеальный рекорд до 15-0 после победы над Карлстоном Харрисом (17-5), тем самым обновив рекорд среди действующих бойцов UFC. Также казахстанец получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

Фото: UFC©️