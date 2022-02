"Может превзойти Хабиба". Американский журналист сделал громкое заявление о Рахмонове

Американский журналист Чак Минденхолл прокомментировал победу казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США). Он очень высоко оценил перспективы "Номада", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем Twitter-аккаунте Минденхолл написал следующее: "Дайте ему время, и я думаю, что у шапки Рахмонова будет потенциал превзойти могучую [папаху] Хабиба".

Give it time, but I think Rakhmonov's hat has potential to overtake the mighty Khabib's...