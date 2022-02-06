"Снимаю шляпу". Соперник Рахмонова прокомментировал поражение нокаутом

Полусредневес UFC Карлстон Харрис (17-5) обратился к своим фанатам после поражения нокаутом от казахстанца Шавката Рахмонова (15-0). Он отдал должное "Номаду" и поблагодарил болельщиков за поддержку, передают Vesti.kz.

"Хей, как дела, ребят? Я Карлстон Харрис. Как видите, со мной все хорошо. Это бойцовская игра, иногда ты выигрываешь, а порой учишься. Сегодня была не моя ночь. Но не могу не сказать о своем сопернике, он сделан из "другого теста", но со мной все хорошо. Я уверен, что я вернусь. Хочу поблагодарить вас за слова поддержки. Уже завтра я вернусь домой и вновь буду работать в зале, ничего не меняется", - заявил гайанец в видео, опубликованном в соцсетях.

Также в текстовом сопровождении 34-летний Харрис отметил, что "снимает шляпу" перед Рахмоновым.

Напомним, что Шавкат одержал победу техническим нокаутом ближе к концовке стартового раунда на турнире UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Для Карлстона это первое поражение в UFC в трех боях. Также экс-чемпион лиги Brave CF во второй раз в карьере уступил досрочно.

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