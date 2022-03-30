Эксперт оценил выбор Шавката Рахмонова из топ-10 UFC

Российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин прокомментировал желание казахстанца Шавката Рахмонова подраться с бойцом из топ-10 UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов вызвал на бой американца Нила Мэгни, занимающего девятое место в рейтинге промоушена среди средневесов.

"Шавкат Рахмонов вызвал на бой Нила Мэгни. Я думаю, самое оно. Потому что Чимаева Мэгни уже не дадут", - написал Лазорин в своем телеграм-канале.

Рахмонов, в свою очередь, идет 15-м в этом рейтинге.

Шавкат провел в UFC три поединка, в которых одержал досрочные победы.