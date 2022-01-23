"Скучная драка". Известный блогер-боксер отреагировал на чемпионский бой UFC в тяжелом весе

Известный блогер и боксер Джейк Пол остался недоволен чемпионским поединком UFC в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, сообщает "Чемпионат".

"Скучная драка", - написал Джейк Пол в твиттере.

Напомним, по итогам пяти раундов Нганну победил единогласным судейским решением, сохранив чемпионский титул. А Ган потерпел первое поражение в ММА.

В соглавном бою UFC 270 встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.

Ранее в рамках основного карда этого же турнира российский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна всего за минуту, а забравший шанс у казахстанца Николая Веретенникова непобежденный боец Майкл Моралес с яркого нокаута дебютировал в UFC.