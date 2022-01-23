Чемпион UFC в тяжелом весе победил небитого бойца, но прервал досрочную серию

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну из Франции победил своего соотечественника, обладателя пояса временного чемпиона Сирила Гана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный поединок турнира UFC 270 в Анахайме (США) завершился победой Нганну единогласным решением судей - 48-47, 48-47 и 49-46. Для него это 16-я победа при трех поражениях в ММА.

Стоит отметить, что два файтера из Парижа ранее тренировались вместе. Ко всему в углу Гана был бывший тренер чемпиона Фернанд Лопес, у которого много претензий и обид на бывшего подопечного - он обвинял Нганну в высокомерии и неуважении.

До этого поединка 35-летний Нганну одержал пять побед подряд - все нокаутами. А 31-летний Ган до чемпионского боя выиграл все десять своих поединков в ММА и семь в UFC.

Для Фрэнсиса это была первая защита пояса и возвращение в клетку спустя десять месяцев. А Ган провел четвертый бой за последние 11 месяцев.

Напомним, ранее непобежденный проспект из Эквадора Майкл Моралес дебютировал в UFC с победы (контракт с UFC он получил в сентябре 2021 года после победы единогласным решением над казахстанцем Николаем Веретенниковым на "Претендентской серии Даны Уайта". А российский боец Саид Нурмагомедов за минуту победил на турнире UFC 270.

А в соглавном поединке турнира чемпион UFC в наилегчайшем весе, мексиканец Брэндон Морено, проиграл бразильцу Дейвесону Фигейредо.