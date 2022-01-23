Российский боец за минуту выиграл в UFC

Российский боец Саид Нурмагомедов за минуту победил американца Коди Стаманна на турнире UFC 270, который проходит на стадионе "Хонда-центр" в Анахайме (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Россиянин одержал победу удушающим приемом на 47-й секунде поединка. Для 29-летнего Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе, это 15-я победа в ММА при двух поражениях. 32-летний Стаманн потерпел пятое поражение в карьере при 19-ти победах. Для него это третье поражение подряд в промоушене.

Саид - однофамилец Хабиба и тоже из Дагестана. В UFC он пришел в 2018 году и в пяти боях потерпел одно поражение - решением от бразильца Раони Барселоса.

Напомним, ранее непобежденный проспект из Эквадора Майкл Моралес дебютировал в UFC с победы. Контракт с UFC он получил в сентябре 2021 года после победы единогласным решением над казахстанцем Николаем Веретенниковым на "Претендентской серии Даны Уайта".