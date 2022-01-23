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Третий бой чемпионов UFC в весе Жумагулова завершился неожиданным результатом

Третий бой чемпионов UFC в весе Жумагулова завершился неожиданным результатом
©Reuters
Новости спорта MMA UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе, мексиканец Брэндон Морено проиграл бразильцу Дейвесону Фигейредо на турнире UFC 270 в Анахайме (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Бойцы провели в октагоне все пять раундов, по итогам которых Фигейредо выиграл единогласным решением судей и вернул себе титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Морено и Фигейредо в третий раз за 13 месяцев вышли в октагон. В декабре 2020-го бойцы выдали пятираундовую рубку, где была зафиксирована ничья, и Фигейредо сохранил пояс. Но летом 2021-го Морено финишировал соперника в реванше, став первым чемпионом в истории UFC, рожденным и выросшим в Мексике. 

34-летний бразилец одержал 21 победу в ММА при двух поражениях и одной ничьей. А 28-летний мексиканец потерпел шестое поражение в карьере при 19 победах и двух ничьих.

Напомним, ранее непобежденный проспект из Эквадора Майкл Моралес дебютировал в UFC с победы. Контракт с UFC он получил в сентябре 2021 года после победы единогласным решением над казахстанцем Николаем Веретенниковым на "Претендентской серии Даны Уайта". А российский боец Саид Нурмагомедов за минуту победил на турнире UFC 270. 

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Метки:
UFC Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе Мексика Бразилия

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