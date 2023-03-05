Сколько заработал Шавкат Рахмонов за 5-ю подряд победу в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:06
©ufc.com

Сколько заработал казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (17-0) за свой пятый бой в UFC, сообщают Vesti.kz.

В рамках турнира UFC 285 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) Номад встречался с американцем Джеффом Нилом (15-7) и одержал досрочную победу. Казахстанец победил удушающим приемом в третьем раунде.

Видео финиша, или как Шавкат Рахмонов досрочно победил топового бойца UFC

Их противостояние было признано лучшим поединком UFC 285, за что им причитается бонус в 50 тысяч долларов. Однако Рахмонов получит все 100 000 долларов, так как Нил не сделал вес.

Кроме того, Рахмонову положен гарантированный гонорар в размере 30 тысяч долларов плюс 6 000 долларов в качестве спонсорского бонуса. Кроме того, Рахмонов получит 30 процентов от гонорара Нила за проваленное им взвешивание - это 25 500 долларов. До штрафа гарантированный гонорар американца составлял 75 000 долларов (плюс 10 000 долларов спонсорского бонуса).

Итого, Рахмонов за пятый бой в UFC заработал 191 500 долларов (69 миллионов тенге).

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 в поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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