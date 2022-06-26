Шавкат Рахмонов задушил американца в четвертом бою в UFC

27-летний казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал победу на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его бой против 34-летнего ветерана промоушена американца Нила Мэгни стал соглавным на шоу. Соперники встретились в рамках полусреднего веса.

Первый раунд Рахмонов выиграл практически в одну калитку, нанеся сопернику гораздо больше ударов. Физически казахстанец выглядел мощнее оппонента.

Во второй пятиминутке Рахмонов продолжал беспощадно доминировать и в стойке, и в партере, не оставляя сопернику никаких шансов. В итоге за три секунды до окончания раунда он провел удушающий прием и заставил Мэгни сдаться.

Для Рахмонова это был четвертый бой в UFC. Под эгидой этого промоушена он еще не проигрывал. Всего же в ММА для казахстанца это 16-я досрочная победа подряд. Что касается Мэгни, это был уже его 27-й поединок в UFC и восьмой проигрыш.

Напомним, что также на турнире победу одержал казахстанец Сергей Морозов, и свой поединок выиграл этнический казах из Китая Сайран Нурданбек.

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