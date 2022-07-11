Шавкат Рахмонов высказался о конкуренте и чемпионском титуле в UFC

©ufc.com
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:01

Казахстанcкий боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о чемпионском титуле и желаемом сопернике, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее казахстанец продлил победную серию и вошел в топ-10 дивизиона, а затем высказался о своих перспективах.

"Хочу быстрее забрать пояс UFC в своем весе. В будущем, возможно, открою свою школу. В США езжу только на бой. Предложений о переезде пока нет, но посмотрим в будущем. После боя с Магни я бросил вызов Стивену Томпсону. Он хороший боец.

Но для меня это больше спортивный интерес. Как равный противник мне  интересен Мишель Перейра. С удовольствием  встретился бы с ним на ринге", - цитирует бойца 5q.media.

Сколько осталось Рахмонову боев до пояса UFC

 

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

MMA UFC
0
Сегодня 16:01
© 2008 - 2022 ТОО «EML»