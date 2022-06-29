Сколько осталось Рахмонову боев до пояса UFC

Казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0) после четырех досрочных побед оказался в топ-10 полусреднего веса UFC. Теперь впереди "Номада" только настоящие претенденты на пояс, и теперь он сам начинает чувствовать "запах" золота. Корреспондент Vesti.kz предположил, в какие сроки Шавкат способен добраться до титула.

Это зависит не только от выступлений казахстанца, но и от того, кого дадут ему в соперники. Сейчас Рахмонову будет выгодно только в том случае, если матчмейкеры будут сводить его с теми, кто располагается выше в рейтинге. К примеру, тот же Стивен Томпсон (16-6-1), которого сам Шавкат и вызвал на поединок.

Стивен занимает седьмую строчку в рейтинге, и вряд ли Шавкат сможет получить в соперники кого-то из топ-6. В случае победы над американским ветераном Рахмонов может оказаться в семерке лучших бойцов дивизиона.

Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 рейтинга UFC

Конечно, не стоит забывать, что другие бойцы тоже постоянно выступают, и ситуация в рейтинге еще не раз изменится до очередного выхода Рахмонова в клетку. Но сам казахстанец рассчитывает подраться в этом году еще раз, поэтому будем верить, что до следующего боя осталось несколько месяцев.

Если Рахмонов окажется в топ-7 с рекордом без поражений, то, безусловно, он встретится с кем-то из топ-5. Победа над ним будет расцениваться как большой подвиг, и после такого любой боец сможет требовать у руководства UFC титульный поединок. Поэтому ставки будут высоки.

Победа над любым топом из пятерки лучших тоже дала бы Рахмонову возможность сразу выйти на титульный бой. В худшем случае это был бы как минимум претендентский поединок.

Поэтому, если судить объективно, Шавкату нужно пройти еще двух-трех соперников, чтобы выйти на титульный бой. С учетом того, что "Номад" намерен придерживаться темпа три боя в год, вполне возможно, что он дойдет до титульника во второй половине 2023 года.

Но напомним еще раз, что это самый оптимальный и благополучный расклад, а в весовой категории многое зависит не столько от претендентов, сколько от чемпиона. Ведь было немало случаев, когда из-за травм или других проблем чемпиона простаивал почти весь дивизион.

Напомним, что накануне Томпсон отреагировал на вызов Рахмонова.

Фото: UFC©️