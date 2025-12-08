Сенсационный боец UFC за 26 секунд выиграл титул и обошёл Шавката Рахмонова

Американец мьянманского происхождения Джошуа Ван (16-2) сенсационно стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе и установил сразу несколько исторических достижений, передают Vesti.kz.

Молниеносная развязка в соглавном бою UFC 323

В минувшие выходные, 7 декабря, на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) 24-летний Джошуа Ван сразился за титул лучшей лиги мира. В соглавном событии вечера он встретился с действующим обладателем титула, бразильцем Алешандре Пантожей (30-6), который считался явным фаворитом и доминирующим чемпионом дивизиона.

Бой завершился уже на 26-й секунде первого раунда. Пантожа неудачно упал на руку, получив серьёзную травму, из-за которой не смог продолжить поединок. Титул автоматически перешёл к Вану — и победа стала одной из самых неожиданных в истории дивизиона.

Исторические достижения Джошуа Вана

Став чемпионом UFC, Ван установил сразу несколько рекордов:

Первый чемпион UFC, рождённый после 2000 года.

Второй самый молодой чемпион в истории промоушена — 24 года и 57 дней.

Первый мужчина-чемпион UFC азиатского происхождения и рождённый в Азии.

Интересно, что последнее достижение мог установить раньше Вана казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (19-0).

Почему Рахмонов претендовал на рекорд

Рахмонов мог стать первым мужчиной-чемпионом UFC, рождённым в Азии, ещё год назад — в декабре 2024-го на турнире UFC 310. Тогда он должен был биться за титул против американца палестинского происхождения(24-5). Однако чемпион снялся из-за инфекции стопы.

В итоге Рахмонов подрался с ирландцем Иэном Гэрри (17-1), победил его единогласным решением после пяти раундов, но титул разыгран не был.

У казахстанца был и второй шанс: бой за пояс с Мухаммадом назначили на майский турнир уже 2025 года - UFC 315 в Монреале. Но на этот раз уже сам Рахмонов оказался травмирован после встречи с Гэри и также снялся с титульного поединка.

Казахстанский след в истории Вана

Интересно, что свой дебют в UFC Джошуа Ван провёл против казахстанца Жалгаса Жумагулова 23 июня 2023 года — победил его раздельным решением судей.

Сейчас в наилегчайшем весе за топ-позиции борется другой казахстанец — Асу Алмабаев (23-3), который уже занимает 7-ю строчку рейтинга и подбирается к лидерам дивизиона.

