Сабмишеном завершился бой казаха из Китая на турнире UFC

Казахский боец из Китая Сайран Нурданбек (39-12) неудачно выступил в предварительном карде турнира UFC Vegas 93 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Его обидчиком выступил бразилец Мелкизаэль Коста (21-7). Развязка в поединке полулегкого веса наступила в заключительном, третьем раунде, когда Сайран проиграл удушающим приемом.

Таким образом, Нурданбек потерпел 12-е поражение в ММА при 39 победах. Коста, в свою очередь, одержал 21-ю победу при семи неудачах.

Напомним, что в главном карде ивента казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (20-2) победил американца Хосе Джонсона (16-9) и бросил вызов другому файтеру.